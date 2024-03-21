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Dünya
AA 21.03.2024 16:11

Rusya: Donetsk'teki Tonenke yerleşim birimini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Avdiyivka yönünde Tonenke yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Rusya: Donetsk'teki Tonenke yerleşim birimini kontrol altına aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun gece bazı askeri hedefleri vurduğu belirtilen açıklamada, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerince 'Kinjal' hipersonik füze dahil yüksek hassasiyetli havadan atılan uzun menzilli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karar alma merkezleri, lojistik üsleri, özel hareket kuvvetleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarına saldırı yapıldı." denildi.

Saldırıların hedefine ulaştığı aktarılan açıklamada, bütün hedeflenen nesnelerin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin daha kontrolünün ele alındığı bildirilen açıklamada, "Avdiyivka yönünde 'Merkez' askeri birliklerinin koordineli eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tonenke yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.

Belgorod istikametinde Ukrayna sabotaj gruplarına karşı önlemler

Rus birliklerinin, Rusya'nın Belgorod şehri istikametinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı sabotaj ve keşif gruplarının Ukrayna sınır bölgelerine sızmasını önlemek için tedbirler almaya devam ettiği belirtilen açıklamaya göre, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Aleksandrovka, Lukaşevka, Yamnoye ve Velikaya Pisarevka'da yabancı paralı savaşçılar ile Ukrayna 105. Kara Savunma Tugayı birliklerinin yoğunlaştığı yerler ateş altına alındı.

Açıklamada, 30'a yakın asker, 3 pikap, Çekya yapımı Vampir çok namlulu roketatarın etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

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