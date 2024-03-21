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Dünya
AA 21.03.2024 15:24

Sisi'den "İsrail'in Refah'a saldırısının tehlikeli sonuçları olacak" uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in ülkesinin sınırındaki Refah kentine saldırabileceği uyarısında bulunarak, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Sisi'den "İsrail'in Refah'a saldırısının tehlikeli sonuçları olacak" uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerin yanı sıra Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin arabuluculuk çabaları ele alındı.

Blinken ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde sivil halkın maruz kaldığı açlık krizine dikkati çekerek ateşkesin derhal sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Sisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Mısır sınırına yakın Refah kentine saldırmasının tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılması için acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Sisi, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli çözüme dayalı siyasi sürece de bir ufuk açılması gerektiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Sisi ve Blinken, ortak çabaları sürdürmenin yanı sıra Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşımı ve Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini engellemenin önemi konusunda mutabık kaldı.

Suudi Arabistan'a bir günlük ziyaretinden sonra Mısır'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Samih Şukri ile de bir araya geldi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.

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