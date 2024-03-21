İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2'si çocuk 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da evlere baskınlarını sürdürdü.

İsrail güçlerinin baskınlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde yoğunlaştırdığı aktarılan açıklamaya göre, ikisi çocuk en az 25 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltılar sırasında Filistinlilerin darp ve tehdit edildiği, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinliler sayısının da 7 bin 725'e çıktığı duyuruldu.