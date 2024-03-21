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Dünya
AA 21.03.2024 14:36

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2'si çocuk 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2'si çocuk 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da evlere baskınlarını sürdürdü.

İsrail güçlerinin baskınlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde yoğunlaştırdığı aktarılan açıklamaya göre, ikisi çocuk en az 25 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltılar sırasında Filistinlilerin darp ve tehdit edildiği, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinliler sayısının da 7 bin 725'e çıktığı duyuruldu.

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