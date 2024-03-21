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Dünya
AA 21.03.2024 14:16

Pakistan'da konvoya yönelik saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde konvoyun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 15 asker yaralandı.

Pakistan'da konvoya yönelik saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi
[Fotograf: Reuters]

Dera İsmail Han Polisi Bomba İmha Birimi Başkanı Inayat Ullah, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine yönelik saldırının Dera İsmail Han bölgesinde düzenlendiğini bildirdi.

Ullah, patlamada 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 15 askerin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde militanların saldırıları artıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin bulunmadığını savunuyor.

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