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Dünya
AA 21.03.2024 14:06

Rapor: Kuzey Kore, döviz gelirlerinin yarısını silah programlarında kullandı

Birleşmiş Milletlerden (BM) uzmanların hazırladığı raporda, Kuzey Kore'nin siber faaliyetlerinden elde ettiği döviz gelirlerinin yaklaşık yarısıyla silah programlarını finanse ettiği öne sürüldü.

Rapor: Kuzey Kore, döviz gelirlerinin yarısını silah programlarında kullandı

Yonhap'ın haberine göre, BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırım Komitesi uzmanları, Temmuz 2023'ten Ocak 2024'e kadar açık kaynaklı malzemeler ve BM üye ülkeleri ile diğer kaynaklardan alınan bilgilere göre hazırlanan raporun sonucunu aktardı.

Kuzey Kore'nin siber aktivitelerinin ülkedeki dövizin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğu kaydedilen raporda, bu dövizin silah programlarının finansı için kullanıldığı iddia edildi.

Raporda, ülkedeki "kitle imha silahları programlarının yüzde 40'ının yasa dışı siber aktiviteler aracılığıyla sağlandığı" belirtilerek, Kuzey Kore'nin de aralarında bulunabileceği 2017-2023 arasında gerçekleştirilen yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki şüpheli siber saldırıların da incelendiği bildirildi.

Raporda, ayrıca Kuzey Kore'nin "nükleer programlarını üç katına çıkardığı" vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırım Komitesi uzmanları tarafından 2021'de hazırlanan raporda ise Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2020'de 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı ileri sürülmüştü.

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