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Dünya
AA 21.03.2024 17:29

Yüksek Temsilci Borrell, AB liderlerini İsrail'e net mesaj vermeye çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirve toplantısında bir araya gelen AB liderlerini İsrail'e, "Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma" mesajı vermeye çağırdı.

Yüksek Temsilci Borrell, AB liderlerini İsrail'e net mesaj vermeye çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Borrell, AB Liderler Zirvesi'nin girişinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma değindi.

"Gazze'de durum, en kötü. Gazze'deki durumu anlatacak kelime yok." diyen Borrell, bugün liderlerin Ekim 2023'teki zirvede yaptıkları çağrıdan çok daha ileri gidecek olmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Borrell, "Bugün AB Konseyi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek, sürdürülebilir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması talepleriyle çok daha ileri gidecek." diye konuştu.

"Bugün Gazze'de yaşananlar insani bir kriz değil, insanlığın başarısızlığıdır." diye konuşan Borrell, "İnsanlar çok aç. Özellikle çocuklar yemek yemedikleri için çok hastalar." dedi.

Borrell, AB liderlerine çağrıda bulunarak, "AB Konseyi'nin İsrail'e güçlü bir mesaj göndermesini umuyorum: 'Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdur, geçişe izin ver, sivilleri koru'." değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 18 Mart'taki açıklamasında da İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını söylemişti.

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