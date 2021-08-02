Batı Kudüs'te bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi, 4 Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarılması kararına yaptıkları itirazı görüştü.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşma öncesi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri Filistinli ailelere destek için Yüksek Mahkemeye geldi.

Filistinli ve İsrailli aktivistler de tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan ailelere destek için duruşma öncesi Yüksek Mahkeme önünde gösteri düzenledi.

Filistinli aileler teklifi reddetti

Duruşmada, İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli ailelere uzun yıllardır yaşadıkları evlerinde "koruyucu kiracı statüsü" önerdi.

Mahkeme, Filistinli ailelere evlerinden tehcir edilmemek için Nahalat Shimon isimli Yahudi yerleşimci derneğine kira ödemelerini teklif etti.

Filistinli aileler, uzun yıllardır yaşadıkları evlerin inşa edildiği arsanın "Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu" kabul etmek anlamına gelen teklifi reddetti.

Ailelerin avukatı Sami İrşad, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin herhangi bir karara varamadığını söyledi.

Filistinli aileler tehcir tehdidiyle karşı karşıya

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında 4 ailenin itirazını reddetmişti.

7 ailenin evini boşaltması kararı alınmıştı

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada da nihai karar çıkmamıştı.