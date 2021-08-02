Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 13.55'ten 17.00'ye kadar aralıklarla ateş açıldığını açıkladı.
Kelbecer'in Yukarı Ayrım köyündeki mevzilerin de Ermenistan'ın Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki mevzilerinden ateşe tutulduğu bilgisi verildi.
Can kaybı olmadı
Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
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