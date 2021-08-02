Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zambiya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı
Zambiya'nın Tanzanya sınırında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
Zambiya Afet Yönetim ve Azaltma Birimi tarafından bir yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kazada yaralanan 40 kişi Muchinga eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldı.
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