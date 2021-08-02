Zambiya Afet Yönetim ve Azaltma Birimi tarafından bir yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazada yaralanan 40 kişi Muchinga eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldı.