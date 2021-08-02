Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zambiya'da okullar yeniden açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afrika ülkelerinden Zambiya'da hükümet koronavirüs kısıtlamalarının azaltılmasıyla okullarda eğitime yeniden başlama kararı aldı.
Zambiya hükümet Sözcüsü Amos Malupenga, ülkedeki COVID-19 vakalarının azaldığına dikkati çekti.
Malupenga, bazı sınıflar için eğitimin 5 Ağustos itibarıyla yeniden başlayacağını vurgulayarak üniversiteler, kolej ve enstitülerde de eğitimlerin çevrim içi şeklinde devam edeceğini söyledi.
Vaka sayısı 197 binde
Öte yandan restoranların ve spor salonlarının 3 hafta süreyle kapalı kalmaya devam edeceği vurgulandı.
Zambiya'da vaka sayısı 197 bine yaklaşırken, 3 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs
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