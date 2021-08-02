AFP ajansına konuşan yerel polis yetkilisi, kazanın cumartesi gecesi meydana geldiğini, kurbanların çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirtti.

Diğer bir polis kaynağı ise yanmaktan kurtarılabilen cesetlerin Kibuba köyünde defnedildiğini söyledi.

Kazanın, Kinşasa-Kikwit yolunun 180'inci kilometresi civarında yaşandığı aktarıldı.

Güvenlik normlarına uygun olmayan araçların çok sayıda bulunduğu ülkede sık sık ölümcül trafik kazaları görülüyor.