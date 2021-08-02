Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüsle kamyon çarpıştı: 33 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir otobüs ile yakıt taşıyan kamyonun çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.
AFP ajansına konuşan yerel polis yetkilisi, kazanın cumartesi gecesi meydana geldiğini, kurbanların çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirtti.
Diğer bir polis kaynağı ise yanmaktan kurtarılabilen cesetlerin Kibuba köyünde defnedildiğini söyledi.
Kazanın, Kinşasa-Kikwit yolunun 180'inci kilometresi civarında yaşandığı aktarıldı.
Güvenlik normlarına uygun olmayan araçların çok sayıda bulunduğu ülkede sık sık ölümcül trafik kazaları görülüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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