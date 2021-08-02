Gannuşi'nin Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin dün gece saatlerinde COVID-19'a bağlı rahatsızlığı nedeniyle gittiği başkentteki askeri hastaneden taburcu edilerek evine geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin (80), temmuz ayında COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Nisan ayında 2 doz aşısını yaptıran Gannuşi, son günlerde COVID-19'a bağlı rahatsızlıkları nedeniyle birkaç kere hastanede tedavi görmüştü.

Tunus'ta demokrasiye müdahale

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başbakanı azlettiğini, Meclisin tüm yetkilerini 30 gün süreyle durdurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini askerler Meclise almamıştı. Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe girişimi" olduğunu vurgulamıştı.