İsrail’deki aktif vaka sayısının 19 bin 436’ya yükseldiği, vakalardan 212’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana toplam vaka sayısı 877 bin 316’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 477’ye yükseldi.

Nüfusu 9 milyonu aşan İsrail çok sayıda kişinin aşı olmasına rağmen ay başından bu yana enfeksiyon sayısında gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

Maske zorunluluğu geri geldi

Vaka sayısındaki artış nedeniyle İsrail makamları, kapalı alanlarda dahi kaldırdığı maske zorunluluğunu kapalı alanlarda takılmak üzere yeniden getirmiş ve 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye dahil bazı ülkeleri kırmızı kategoriye alarak, vatandaşlarının bu ülkelere gitmesini yasaklamıştı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkedeki aktif vaka sayısının ise 6 Haziran'da 216'ya kadar düştüğü açıklanmıştı.