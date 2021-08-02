Dünyada vaka sayıları koronavirüs varyantlarına bağlı olarak artıyor. Özellikle Delta varyantının etkisi kısıtlamaları kaldıran ülkelerde aşı olanlara dahi maske gibi kısıtlamaları tekrar gündeme getiriyor.

Uzmanlar, pozitif vakaların ve yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğunluğunun aşı yaptırmayan veya aşılarını tamamlamayanlar olduğu konusunda uyarıyor.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de de vaka sayılarındaki artış dikkat çekici. Dün vaka sayısı 20 bini aşarken, ölüm sayısı 100'e yaklaştı.

Vaka sayılarında Delta varyantı etkisi

Dünyada artan vaka sayılarında da Delta varyantı etkisi görülüyor. Örneğin, ABD'de artan vakaların Delta'dan kaynaklandığı açıklanarak uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan uzmanlar, aşılanan insanların Delta varyantı ile enfekte olurlarsa aşısızlara göre hastalık sürelerinin daha kısa olduğuna dikkat çekiyor.

Bu arada, aşılı insanların bulaştırıcılık seviyelerinin çok daha az ve ağırlaşıp oksijen desteğine ihtiyaç duyma oranının çok daha düşük olduğu söyleniyor.

Bakan Koca'dan aşı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastalığı ağır geçiren bir hastanın aşı olmadığı için yaşadığı pişmanlığı anlattığı bir paylaşımda bulunarak, aşı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

HASTAMIZIN BİR ÇİFT SÖZÜ VAR. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi. pic.twitter.com/yBwoXqBuCz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021

Bakan Koca ayrıca, BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica etmiş, Sinovac'ta ise aksama olmadığını sözlerine eklemişti.

MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021

Hastanelerde durum ne?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de aşılamaların vaka sayılarındaki etkisini TRT Haber'e anlattı.

-20 binin üzerinde seyreden vaka sayıları hastanelere nasıl yansıyor?

-Yatan hasta sayısında bir artış var mı?



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit artan vaka sayıları hakkında merak edilenleri @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/kr7VDodOOh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021





"Yatan hasta sayısı arttı"

Prof. Dr. Yiyit, artan vakaların çoğunluğunu ayakta başvuran hastaların oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen hafta vaka sayıların nasıl arttığını hep birlikte gördük. En ufak bir dikkatsizlik ve tedbirlerden geri adım attığımızda Delta varyantının bulaştırıcılığının etkisiydi bu aslında. Bir anda vaka sayılarını 3 katına kadar çıkarabildi. Yatan hastalarda genelde bu hastaların içinden çıkıyor. Bu hafta itibarıyla yatışlarımız da artış buna bağlı olarak arttı."

"Ayakta hasta artmaya devam ederse yoğun bakımlarda da artış olacak"

Prof. Dr. Yiyit, ayakta başvuran hasta sayıları artmaya devam ederse yoğun bakımlarda da artış olacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Hem yoğun bakım hem ölüm rakamlarını azaltmamız için ayaktan başvuran hasta sayısını düşürmemiz gerekiyor. O yüzden gevşediğimiz kararlı duruşumuza ve tedbirlere uyan tavrımıza geri dönmek durumundayız. Sonrasında da önümüzdeki haftalarda bu durumun sonuçlarını, nasıl vakalara yansıdığını görebiliriz."

"Bu hafta vaka sayıları önemli"

Yiyit, geçen haftaki vaka artışlarına dikkati çekerek, bu haftaki vaka sayılarının önemli olduğunu söyledi.

"Hafta sonu yükseliş trendi azaldı. Bu gerçek bir kırılma mı, onu bu hafta anlayacağız. Bu haftadaki rakamlarımız aynı trendle artmaya devam ederse, diyeceğiz ki daha çok yolumuz var ve dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden, bu hafta bizim için kıymetli."

"Aşısız grup gençlerden oluşuyor"

Prof. Dr. Yiyit, "Aşının rakamlara yansıdığını yatan hasta ve yoğun bakımlardaki hasta sayılarından anlayabiliyoruz" diyerek, hastaların yaş grubunun gençlerde yoğunlaştığını söyledi:

"Yaş anlamında da aşının önemini anlayabiliyoruz. Eskiden daha çok yaşlı grupla uğraşıyorduk. 65 yaş üstü aşılı olduğu için biz 40-60 yaş arası grupla uğraşmıştık. Fakat şu an daha çok genç grupla uğraşıyoruz. Çünkü aşısız grubun içindeki en büyük grup gençlerden oluşuyor. Ve gençlerin aşısız oldukları için oransal olarak da bir artışı var. Gençlerin söylemleri de birbirine çok benziyor. 'Tatildeydim ya da düğünden geldikten sonra hasta oldum' gibi."

"Artık refakat edenler anne ve babalar"

Yiyit, yaş konusundaki gözlemini ise, “Eskiden çocuklar anneleri, babalarına refakat ediyordu şimdi çocuklar yatıyor ve tam tersi bir durum var. Bu gözlem de aşının ne kadar faydalı olduğunu ifade etmesi bakımından kıymetli diye düşünüyorum” diyerek anlattı.