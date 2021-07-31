Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki son rakamları paylaştı. 30 Temmuz'da 1 milyon 410 bin 562 doz aşı yapıldığını duyurdu.

AŞIDA 30 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 410 Bin 562 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331.616. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890.173. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 188.773. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.253.444’e indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021

Yapılan aşıların 331 bin 616'sının ilk doz, 890 bin 173'ünün ikinci doz, 188 bin 773'ünün ise üçüncü doz olduğu belirtildi.

Böylelikle ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 253 bin 444' indi.