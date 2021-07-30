Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
21 milyon 585 bin kişi aşı yaptırmadı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün 1 Milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını duyurdu. İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 21 milyon 585 bine indiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki son rakamları paylaştı. 29 Temmuzda, 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandığı açıklandı.
AŞIDA 29 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2021
Yapılan aşıların; 316 bin 571'inin ilk doz, 857 bin 710'unun ikinci doz, 231 bin 298'nin de üçüncü doz olduğu belirtildi.
Böylece; ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60’a geriledi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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