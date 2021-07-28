Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayılarıyla ilgili verileri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca, dün 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandığını duyurdu. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219 bin 973.

AŞIDA 27 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 144 Bin 837 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219.973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722.598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202.266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.124.434’e indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

Fahrettin Koca, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısını 722 bin 598, üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısını ise 202 bin 266 olarak açıkladı.

İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 124 bin 434’e indi.

En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Temmuz saat 12.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 65 bin 983, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 815 bin 743 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 69 milyon 215 bin 619'a yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 766 bin 159, Ankara'da 5 milyon 565 bin 617, İzmir'de ise 4 milyon 651 bin 850 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı yaptıranların sayısını sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde COVID-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.

Vaka oranı en yüksek diğer iller ise sırasıyla Diyarbakır ve Ağrı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu hafta artışın en yüksel olduğu illeri sıraladı: Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır...