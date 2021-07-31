Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınlarından etkilenenlerin sağlık duruyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bodrum ve Marmaris'te yaşanan yangının 160 kişiyi etkilediğini belirten Bakan Koca, bu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını ve 159'unun tedavisinin tamamlanarak taburcu olduğunu söyledi.

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021

Bir hastanın ise yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisinin burada yapıldığını açıkladı.

Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021

Manavgat'taki orman yangınında, iki işçinin daha hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, can kaybının 5'e çıktığını söyledi. Yangından şu ana kadar 410 kişinin etkilendiğini söyledi, 400'ünün tedavisinin tamamlanarak taburcu olduğunu ifade etti.