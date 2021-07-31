Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, lokasyon olarak Şanlıurfa´ya en yakın olan Osmaniye´deki yangına destek olmak için yangın bölgesine gitti.

Sahada yangın söndürme çalışmalarına tam destek veren ekip, alevlerden kaçan bir kaplumbağa yavrusunu fark ederek, itfaiye aracını durdurdu.

İtfaiye erleri, sıcaktan etkilenen ve bitkin düşen kaplumbağa yavrusuna su vererek serinlemesini sağladı.

Cep telefonu kamerasına yansıya görüntüler, takdir topladı.