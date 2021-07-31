Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yavru kaplumbağanın hayata tutunmasını sağladılar
Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, Osmaniye'de yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su vererek, hayata tutunmasını sağladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, lokasyon olarak Şanlıurfa´ya en yakın olan Osmaniye´deki yangına destek olmak için yangın bölgesine gitti.
Sahada yangın söndürme çalışmalarına tam destek veren ekip, alevlerden kaçan bir kaplumbağa yavrusunu fark ederek, itfaiye aracını durdurdu.
İtfaiye erleri, sıcaktan etkilenen ve bitkin düşen kaplumbağa yavrusuna su vererek serinlemesini sağladı.
Cep telefonu kamerasına yansıya görüntüler, takdir topladı.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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