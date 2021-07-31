Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na giden Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

Afet bölgesine ulaşan ve helikopterle incelemelerde bulunan Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederek bilgi verdi.]

Helikopterle incelemelerini tamamlayan Erdoğan'a, Afet Koordinasyon Merkezi ve Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing verildi.

Brifingde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.

İncelemelerinin ardından Manavgat Gençlik Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti;

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Böylece devlet, vatandaşların beklentilerini gidermiş olduğu. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak değerlendirildi. Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Osmaniye'nin Merkez ve Kadirli, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ile Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler de aynı kapsamda yer aldı.

"SGK primleri, esnaf kredileri, tarım ve ziraat borçları ertelenecek"

Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon ödenek gönderilmiştir. Şunu çok açık net söylemek durumundayım, yanan ve hasar gören evlere bu yardımın dışında kira yardımı yapılacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon ödenek gönderilmiştir.https://t.co/Cr0ieg7X0W pic.twitter.com/RpnjSAcA4Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

"Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak"

Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'nde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi, tarım ziraat borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi, KOSGEB acil desteği verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Bir yıl içerisinde hedef kırsal mahallelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde ahırıyla deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa edip vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız.https://t.co/Cr0ieg7X0W pic.twitter.com/vbebqIsE7c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

"Devletimiz mağduriyetlerin giderilmesi için çalışıyor"

Yangın söndürme faaliyetleri çok geniş bir ekiple yürütülüyor. Yaklaşık 3 gündür maruz kalınan yangın felaketinden dolayı Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Devlet tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışıyor. İlgili bakanlıklar ve kuruluşlar görevlerinin başındadır.

Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza gereken tıbbi müdahale derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir. Halen hastanede tedavisi süren pek az vatandaşımız kalmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken, bazı mahallelerimiz de boşaltılmıştır. Çeşitli derecelerde hasar gören binalar ve konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecek. Aynı şekilde evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespitleri tamamlanmıştır. Köylerde 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan, 360 arı kovanı telef olmuştur. Çiftçilerimizin 650 dekar muz serası, 120 dekar sebze serası, 15 bin dekar zeytin, defne, keçiboynuzu ve narenciye alanı zarar görmüştür.

"Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız"

Kredi Yurtlar Kurumu binaları, afetzedelere ve yardım personelinin hizmetine açıldı. Çadırdan beslenmeye bütün bunlar, her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur. Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 28'den 15'e düşürülmüştür. Tıpkı deprem ve sel felaketlerinde zarar görenlere yaptığımız gibi yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza da yeni konutlar inşa edip vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız. Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız ama yanan her şeyi yerine koyabiliriz. Anayasamızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir.

"Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır"

Böyle dönemler ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan zamanlardır. Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, bir insansız helikopter, 9 insansız hava aracı, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır. Son attığımız adımlarla bu 6 uçağın sayısı 13 uçağa çıkarılmıştır. Bunlar da bazıları anfibiktir bazıları da bayağı yüklü tankerlerdir. Ormanlarımızın yüzde 55'i yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için bu mücadeleyi de hassas bir şekilde yürütmek zorundayız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yöneten THK’nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır.https://t.co/Cr0ieg7X0W pic.twitter.com/qQhJDwW8gE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

"Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bu amaçla orman teşkilatımızda ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel görev yapmaktadır. Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumunun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna rağmen 2021 yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3'ü ile 18 helikopter, Türk Hava Kurumu ortaklığındaki bir şirketten kiralanmıştır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan yeni teknolojiye sahip amfibik uçaklar ile yine gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Ukrayna, Rusya, Azerbaycan'dan, son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız fiilen artmıştır. Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. Bir dakikada 3 milyon hektarın üzerinde alanı tarayabilen insansız hava araçlarımız sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Elde edilen tecrübelere ve ihtiyaçlara göre orman yangınlarıyla mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her dönemde olduğu gibi bugün de birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapma gayretine düşmüştür. Bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir.https://t.co/Cr0ieg7X0W pic.twitter.com/8AZ9AWR4X8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Herkesi gerektiğinde şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatımızın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre, bölgemizde yangınlara en hızlı ve en etkin mücadeleyi ve müdahaleyi yapan, en az zararı gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içine düşmüştür. Bu, siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan miadını doldurmuş hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Sadece yetkili mercilerin açıklamalarına lütfen kulak veriniz.

Gün dayanışma ve el birliğiyle afetlerin üstesinden gelme günüdür. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır.

"Emniyetimiz, jandarmamız, istihbaratımız, soru işaretlerini giderecektir"

Yangınlar konusunda sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Emniyetimiz, jandarmamız, istihbaratımız, yangın çıkan yerlerdeki her türlü işareti, emareyi, bilgi, belgeyi değerlendirerek inşallah bu soru işaretlerini giderecektir. Şayet bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize ve milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak da boynumuzun borcudur. Tabii terör örgütü elebaşılarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkemizdeki orman yangını sayısının ve yanan alan büyüklüğünün yaklaşık 2 katına çıktığını biliyoruz. Teröristleri nasıl dağlarda ve sınır ötesindeki inlerinde bitirmeye yaklaştıysak şehirlerimizdeki uzantılarını da kazıyıp atmakta kararlıyız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize ve milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak da boynumuzun borcudur.https://t.co/Cr0ieg7X0W pic.twitter.com/uZh9Jq0M85 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Buradan tüm vatandaşlarımızı ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin işi bittiğinde mutlaka tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya davet ediyorum.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin oğlu Hasan Kardaş ile görüşerek taziye dileklerini iletti.]

Konuşmasının ardından çıkışta yardım gönüllüleri ve izcilerle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Erdoğan, temasları sonrası Marmaris'e gitmek üzere Manavgat'tan helikopterle ayrıldı.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

Yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor

Öte yandan 5 ilde yangınla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 88 orman yangınının kontrol altına alındığını, 10 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

Bakan Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

Adana'da 20 yangından 19'u söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor.

Bölgede çıkan yangınlara 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatör ile müdahale edildi.

[Adana]

Meydana gelen yangından 10 kişi etkilendi, 8 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Toplam 3 bin 322 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Kozan Kızlarsekisi mevkiinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Türk Kızılay tarafından bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde bin kişiye kumanya dağıtımı yapılıyor.

Osmaniye'deki yangına müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde önceki gün iki ayrı orman yangını meydana geldi. Yangınlara 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracı ile müdahale edildi.

Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye edildi.

Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edildi. Aslantaş Gençlik Kampı’nda bulunan 173 öğrenci, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilerek Kadirli KYK Yurduna yerleştirildi.

Antalya'da 3 yangına ekipleri müdahalesi devam ediyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildi.

[Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan itfaiye eri. (Manavgat)]

Yangından 13 mahalle yoğun olarak etkilendi ve tahliye edildi. 22 mahalle ise kısmi olarak etkilendi.

Yangından etkilenen 73 kişinin tedavileri devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

73 afetzede Manavgat merkezde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.

Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mersin'de 3, Muğla'da 2 yangının söndürülmesi için ekipler canla başla çalışıyor.

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde önceki gün meydana gelen yangına 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale ediliyor.

[Mersin]

Yangından 34 kişi etkilendi, 19 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşağı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3 bin 466 hane, 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Kızılay ihtiyaçların karşılanması için bölgede.

AFAD'dan yardımlarla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımların AFAD koordinasyonunda yapılanmasının önemli olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sonrasında yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın yoğun istek ve hassasiyetini takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte yardımların toplanması ve dağıtılması sürecinde kargaşaya mahal vermemek, yardımların, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koordineli ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yardımların AFAD koordinasyonunda yapılmasının önemini hatırlatırız."