Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanlar "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'n, paylamışında kullandığı grafikte yangın bölgelerini gösteren Türkiye haritası ile birlikte Genel Hayata Etkili Afet Bölgeleri'ne yer verildi.

Buna göre, Antalya'da; Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Muğla'da; Marmaris, Bodrum, milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçeleri, Mersin'de; Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye'de; Merkez ve Kadirli ilçeleri ile Adana'da; Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler afet bölgesi ilan edildi.