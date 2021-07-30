Mersin'in Silifke ilçesinde Yeşilovacık mahallesinde çıkan orman yangınını söndürmek için orman bölge müdürlüğü ekipleri büyük bir tehlike atlattı.

Etraflarını alevler saran bir ekibin yaşadıkları o anlara, TRT Haber muhabiri Birgül Yazıcı ve Kameraman Fatih Mehmet Şenel de tanıklık etti. Etraflarını alevler saran ekip alandan son anda uzaklaştı.

TRT kamerasının ışığı da karanlıkta kalan ekibin tahliyesi için yardımcı oldu.

Manavgat'ta TRT Haber ekibi alevlerin ortasında kaldı

Manavgat'ta yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, alevler sardığı noktaları küle çevirdi. Ekipler, büyük bir özveri ile Yaylaalanı Mahallesi'ndeki yangına karadan müdahalesini sürdürdü.

Haber nöbetindeki TRT Haber Muhabiri Merve Güneş ve Kameraman Ahmet Bağış da sıcak noktada orman yangınını takip etti.

Alevler tüm mahalleyi sardı

Gece boyu devam eden yangın Manavgat'ın tüm köy ve mahallelerini sarmaya başladı. Alevler gökyüzünü kızıla boyadı.

Şiddetli rüzgar zaman zaman küçük hortumlara dönüştü. Yolun altında ve üstünde devam eden yangın bir anda birleşti ve 2 dakika içinde köyün boşaltılması uyarısı yapıldı.

Vatandaşlar okula sığınarak yardım bekledi

Köyde büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar araçlarına bindi. Alevler köyü dört bir taraftan kuşattı. Alevler yükseldikçe çember daraldı. Yangın yerleşim yerlerine iyice yaklaştı.

Yaklaşık 150 kişi Yaylaalanı İlkokulu önünden toplandı. Elektrik olmayan köyde geceyi alevler aydınlattı.

Vatandaşları ekiplerin çabası kurtardı

Yangın söndürme ekipleri bu kez o köyde mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çaba gösterdi. Çıkış yolu için tek bir seçenek vardı. Ekipler vatandaşları daha önce yanan o alana güvenliği alarak götürdü.

Gün ağarıncaya kadar ekipler vatandaşları güvenli bir bölgede tuttu. Bir yandan da yolu etkisi altına alan yangına müdahale edildi.

Gece boyunca yapılan özverili çalışmalar ile aralarında TRT Haber ekibinin de olduğu vatandaşlar zarar görmeden güvenli bir yere nakledildi.