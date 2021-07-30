Yangına müdahale ederken yaralandı. Kolunu sardıktan sonra kaldığı yerden görevine devam etti.

O, yangınları söndürmek için seferber olan binlerce orman kahramanından sadece biri...

Yangını söndürmeye çalışırken bazen alevlerin içinde kalıyor bazen de arazi koşullarında kaza geçiriyorlar.

Hem alevleri söndürüyorlar hem bölge sakinlerine yardım ediyorlar

Mersin'in Silifke ilçesindeki yangında kayalıktan düşerek yaralanan orman işçisi de bunun son örneği oldu..

Yangınları söndüren kahramanlar bir yandan da bölgedekilerin imdadına koşuyor.

Yangında yolda yatan adamın imdadına orman işçisi koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bir Alman vatandaşının yardımına da yine orman kahramanları koştu.

Dumandan etkilenerek yol kenarında baygın yatan adamı, ekiplere erzak getiren bir orman işçisi fark etti.

Yerde yatan adama zehirlenme ihtimaline karşı ayran içiren işçi, olay yerine 112 ekiplerini çağırdı. Ekipler gelene kadar da yaşlı adamın başından ayrılmadı.