Askeri birliği kundaklamaya çalışan şüpheli tutuklandı
Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda yangın çıkararak sabotaj girişiminde bulunan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı.
2 gün önce Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulundaki tel örgülerin arkasından bahçedeki otları tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K.Y.Ü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilmişti.
Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürülmüştü.
Konutu terk etmeme cezası verilmişti
Dün, kışla içindeki 6 ağaca zarar veren zanlı, sorgulanmak üzere Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, Polatlı Devlet Hastanesindeki sağlık muayenesinin ardından Polatlı Adliyesine çıkarıldı.
Zanlı, savcılık tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan K.Y.Ü. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin, terör örgütü bağlantısına yönelik herhangi bir delil elde edilemediğini açıkladı.
İtiraz üzerine tutuklandı
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla "konutu terk etmeme" kararına itiraz etti.
Polatlı Sulh Ceza Hâkimliği itirazı kabul etti. Şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.