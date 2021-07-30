Pendik'in Kaynarca Mahallesi Seyir Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katında, saat 13.30 sıralarında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binanın çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan çatı katına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Apartmanın yanında bulunan diğer binaya alevlerin sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Alevler binanın çatı katında hasara yol açarken, yan tarafta bulunan binada bir dairede de hasara yol açtı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.