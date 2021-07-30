Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sarımsaklı Barajı'na giren 3 kişi kayboldu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de serinlemek için için Sarımsaklı Barajı'na giren 3 kişi kayboldu.
Kayseri'de Melikgazi İlçesi'nde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu 2 kız çocuğu girdi. Kız kardeşlerin suda çırpındığını gören aynı aileden üçüncü kişi de onları kurtarmak için baraja girdi.
Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi.
Ekipler baraj çevresinde güvenlik önlemi alırken, balık adamlar ise suda kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalara başladı.
Etiketler: Boğulma
Son Haberler
- 16:52
- 16:53
- 16:42
- 16:45
- 16:40
Sıradaki Haber
Tartıştığı iş insanını denize attı, 34 yıla kadar hapsi isteniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz