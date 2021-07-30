Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ üyesi olmak suçundan aranan F.B'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda F.B'yi yakaladı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.