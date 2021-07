Son günlerde ülke genelinde artan orman yangınları nedeniyle Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Çanakkale genelinde ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında orman yangınlarında kullanılabilecek her türlü araç ve gerecin görevli elemanlar ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi kararlaştırıldı.