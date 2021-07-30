Sultangazi Kent Ormanında, polis, vatandaşların piknik ve spor için kullandığı alanlarda yangınların önlenmesi, kundaklama olaylarının yaşanmaması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetim yaptı.

Uygulamada, motorize yunus ekipleri, atlı polis ve köpek timleri, özel harekat ekipleri ile polis helikopteri ve dron görev aldı.

[Fotoğraf: AA ]

Özel Harekat polisleriyle atlı ve köpekli timler, araçlarla ulaşılamayan noktalarda devriye görevinde bulundu.

Orman yangınlarına karşı denetimlerin her gün yapılacağı öğrenildi.

Bursa'da denetim

Bursa'da orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarına başladı.

Bursa Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle olası orman yangınlarına karşı kentte başta Uludağ olmak üzere Karacabey, Orhaneli, Yıldırım, Kestel, Gürsu ve İnegöl bölgelerinde denetim için harekete geçildi.

Polis ve jandarma özel harekat birlikleri, eş zamanlı olarak helikopter ve drone kullanarak hassas bölgelerin havadan ve karadan kontrollerini yaptı.

Jandarma özel harekat ekiplerine arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti.

Helikopter destekli yürütülen çalışmalarda, herhangi bir olumsuzluğa karşı ani müdahale için birimlerin hazırda bekletildiği ifade edildi.