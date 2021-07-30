TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde giden otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler yolu kapatınca, otoyol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.