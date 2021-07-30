Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de otomobil alev aldı, yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde bir otomobil alev alev yandı. Alevler nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde giden otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler yolu kapatınca, otoyol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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