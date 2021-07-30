Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.
Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 37, Erzincan ve Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 25 derece olacak.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu Yağış Meteoroloji
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