Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da emniyet ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 8 ilçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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