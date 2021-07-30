Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmalarına başta itfaiye ekipleri olmak üzere her yaştan vatandaş katılıyor.

25 yaşındaki Şahin Akdemir de onlardan biriydi. Marmaris'te çıkan orman yangınına gönüllü olarak katıldı. Görevli itfaiye ekiplerine yardım etmek için motosikleti alabildiğine su taşıdı.

Videosu herkesi duygulandırdı

Ancak Şahin Akdemir kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalarak can verdi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri yürek yaktı.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: İHA- Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından alevlere müdahale eden itfaiyecilere su taşıdığı videodan bir fotoğraf]

Turizm sektöründe çalışıyordu

Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.

Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.