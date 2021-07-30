Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'teki orman yangınına müdahale devam ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Yangına havadan müdahale yeniden başladı
Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.
Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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