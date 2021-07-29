Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından 28-29 Temmuz tarihlerinde çıkan devam eden ve söndürülen yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.

Pakdemirli, 42 yangının kontrol altına alındığını, 21 yangın ise devam ettiğini belirtti. İlerleyen saatlerde, Manisa Soma'daki yangının kontrol altına alınmasıyla, kontrol altına alınan yangın sayısı 43'e yükseldi.

20 noktada yangınlara müdahale ediliyor

Adana'da 20 ayrı yangın çıktı, 14 yangın söndürüldü, 6 yangına müdahale sürüyor.

Kozan ilçesinde Kızlarsekisi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, civardaki evlere de sıçradı. Yangın nedeniyle 6 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Aladağ ilçesinde ise Boztahta mevkinde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 10 kişi, ekipler tarafından kurtarılırken bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Kozan ve Aladağ ilçelerinde bin 705 kişi tahliye edildi. Karaisalı ilçesindeki yangına da müdahale devam ediyor.

[Adana]

Osmaniye'de çıkan 4 yangından 2'si söndürüldü.

Osmaniye'de Dereobası ve Kazmaca mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Kadirli ilçesi Karatepe mahallesindeki yangına ise ekiplerin müdahalesi sürüyor.

[Osmaniye]

Antalya'da 10 yangın çıktı, yangınlardan 4'ü devam ediyor.

Antalya Manavgat ve Akseki'deki orman yangınları rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler 3 can aldı. Yangının esir aldığı köylerdeki evler kullanılamaz hale geldi.

[Antalya]

Mersin'de 7 yangından 4'üne ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangının üzerinden 24 saat geçti ancak yangın hala kontrol altına alınabilmiş değil. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler daha da geniş bir alana yayıldı.

Yangının genişleme riskine karşı 5 mahalle ve 5 mezra tahliye edildi. AFAD bölgede 695 kişilik barınma alanı kurdu.

Silifke ilçesinde Yeşilovacık mahallesi Boğsak koyunda yangın çıktı. Boğsak koyunda bulunan kamp alanları ile bazı evler ve oteller boşaltıldı.

Yangın bir süre sonra Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı.Yangın söndürme ekipleri bölgede canla başla mücadelesini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Boğsak'daki yangının yüksek gerilim hatlarından çıkmış olabileceğini söyledi.

[Mersin]

Muğla'da çıkan 4 yangından 1'i söndürüldü.

Muğla Marmaris'ten yangın ihbarı geldi. Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaştı. Bazı oteller ve evler, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Alevler İçmeler Mahallesine de sıçradı. Helikopter ve uçaklar, denizden aldıkları tonlarca suyu yangın bölgesine bıraktı. Ancak ekiplerin özverili çalışmasına rağmen alevlerin önü kesilemedi. 27 Haziran'da 1 orman işçisinin yangına müdahale sırasında şehit olduğu ormanlık alandan geriye kalanlar da alevlere teslim oldu.

Marmaris'teki yangına müdahale sürerken Milas, Köyceğiz ve Aydın'ın Didim ilçesinden de yangın ihbarları alındı. Milas-Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesindeki yangın, 5 yıldızlı bir otele kadar ulaştı. Oteldeki müşteriler ve personel, denizden tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Marmaris'teki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

[Muğla]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

[Kayseri]

Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz.



Tüm Türkiye'nin duaları bizimle.



Canımız yanıyor. Söndüreceğiz. pic.twitter.com/9fZpkZl9h6 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021

Kontrol altına alınan orman yangınları şöyle:

- Kütahya Emet yangını

[Kütahya]

- Balıkesir yangını

[Balıkesir]

- Kilis'te 2 noktada çıkan yangın

- Kahramanmaraş yangını

[Kahramanmaraş]

- Kocaeli Derince yangını

[Kocaeli]

- Kastamonu Taşköprü'de 2 noktada çıkan yangın

[Kastamonu]

-Alanya yangını

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

- Sakarya yangını

- İstanbul yangını

- Kocaeli yangını

- Hatay İskenderun yangını

- Bursa Keleş yangını

- İzmir Ödemiş yangını

- Diyarbakır Dicle yangını

- Karaman yangını

- Manisa Soma yangını

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bölgede 14 arazözle soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Soma ilçesindeki Darkale Mahallesi yakınlarında dün gece 21.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın kısa sürede yayılmıştı.