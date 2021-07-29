Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12. Kazan Zirvesi düzenleniyor
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tataristan’da temaslarını sürdürüyor.12’inci Kazan Zirvesi’ne katılan Mehmet Muş, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine verdiği öneme değindi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 12’inci Kazan Zirvesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine özel önem verdiğini söyledi.
Zirvenin ana temasının "bilinçli tüketim" olmasını isabetli bulduğunu da belirten Muş, "İsraf ederek değil bilinçli olarak tüketmeliyiz" dedi.
Mehmet Muş Tataristan Cumhurbaşkanıyla görüştü
Türk yatırımcılarla da bir araya gelen Mehmet Muş, iş insanlarının görüş ve önerilerini dinledi.
Mehmet Muş temasları kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov tarafından da kabul edildi.
Etiketler: Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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