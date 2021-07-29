Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 12’inci Kazan Zirvesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine özel önem verdiğini söyledi.

Zirvenin ana temasının "bilinçli tüketim" olmasını isabetli bulduğunu da belirten Muş, "İsraf ederek değil bilinçli olarak tüketmeliyiz" dedi.

Mehmet Muş Tataristan Cumhurbaşkanıyla görüştü

Türk yatırımcılarla da bir araya gelen Mehmet Muş, iş insanlarının görüş ve önerilerini dinledi.

Mehmet Muş temasları kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov tarafından da kabul edildi.