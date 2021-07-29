Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefonda görüştü.

Dendias, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşına teşekkür etti.