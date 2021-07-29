Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'dan Türkiye'ye "yardıma hazırız" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Dendias, "ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını" söyledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefonda görüştü.
Dendias, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını dile getirdi.
Çavuşoğlu, mevkidaşına teşekkür etti.
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