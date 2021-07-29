Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail askerleri tarafından başından ve karnından gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Şevket Halid Avad ‘ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avad’ın ikindi vaktinde Beyt Ummer beldesi girişinde yaşanan olaylarda ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı vurgulandı.

Cenaze töreninde gerginlik

İsrail askerlerinin, dün Beyt Ummer beldesinin girişinde ateş açtıkları bir araçta 12 yaşındaki Muhammed El-Allami adlı Filistinli bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Allami için bugün Beyt Ummer’de cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenaze töreni sonrası İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar yaşanmıştı.

Filistin Kızılayı İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanarak göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği müdahalede biri ağır olmak üzere 12 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.