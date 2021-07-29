Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın Nuristan vilayetinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve selin ağır hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz"

Açıklamada, "Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ile hükümetine başsağlığı diliyoruz" sözleri kullanıldı.

Nuristan İl Şura Başkanı Sadullah Payandazoi, basına yaptığı açıklamada, Kamdiş ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandığını, sel nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 80 evin sel altında kaldığını belirtmişti.

Payandazoi, sele kapılan onlarca kişiden haber alınamadığını kaydetmişti.