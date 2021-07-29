Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kalemler Mahallesi'nde evleri, ahırları, otomobilleri yanan, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Yaralar en yakın sürede sarılacak"

İhtiyaçları tek tek not alarak karşılanması için talimat veren Kurum, "Hasar tespit çalışmalarına başladık. Ne gerekiyorsa yapılacak. Yaralar en yakın sürede sarılacak. Devletimiz bütün imkanlarıyla yanınızda. Ekiplerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gereken çalışmayı yapacak. Evlerinizi, ahırlarınızı inşallah eskisinden daha güzel hale getireceğimiz çalışmalar yapılacak. Size bir şey olmadı ya en büyük tesellimiz, duamız o" dedi.

Kurum, yangınla ilgili ekiplerin sahada olduğunu ve vatandaşların kaybolan hayvanları için tehlikeli olan ormanlık alana girmemeleri gerektiğini kaydetti.