Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 19:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polatlı'da askeri birliği kundaklamaya çalışan kişiye ev hapsi
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına sabotaj girişiminde bulunan şüpheli yakalanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında otları tutuşturarak sabotaj girişiminde bulunan şüphelinin Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenilen zanlı, ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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