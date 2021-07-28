Polatlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

Buradan kışla içindeki otları tutuşturan kişi, yangın çıkardı. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Vatandaşlar tarafından yakalandı

Kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Şüphelinin vatandaşlar tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı.