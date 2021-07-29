Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY'den yangın bölgelerindeki uçuşlara iade hakkı
Türk Hava Yolları, yangın bölgelerine kalkışlı ve varışlı uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda noktada devam etmekte olan orman yangınlarına dikkat çekerek, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.
Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun. pic.twitter.com/3JxFhiU0c7— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 29, 2021
Etiketler: Orman Yangını THY
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