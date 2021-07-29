THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda noktada devam etmekte olan orman yangınlarına dikkat çekerek, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.

Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun. pic.twitter.com/3JxFhiU0c7 — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 29, 2021