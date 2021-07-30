Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.