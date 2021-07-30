Türkiye'nin akciğerleri ormanlarımız yanıyor, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Kocaeli'nde yangın tehdidini azaltmak için yeni bir karar alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.