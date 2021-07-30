Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde ormana giriş yasağı
[Fotoğraf: AA- Marmaris'teki orman yangınına ait bir fotoğraf]
Kocaeli'nde hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı.
Türkiye'nin akciğerleri ormanlarımız yanıyor, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Kocaeli'nde yangın tehdidini azaltmak için yeni bir karar alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını açıkladı.
Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.
Değerli Kocaelili Kardeşlerim,— Seddar Yavuz
Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ;
Ormanlık alanlara girilmesi,
Ateş yakılması,
Havai fişek atılması,
İkinci bir emre kadar yasaklanmıştır.
Lütfen kurallara uyalım.
Ormanlarımıza sahip çıkalım.
Size güveniyoruz
Etiketler: Kocaeli Orman Yangını Yangın
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