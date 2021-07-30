Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da işçi taşıyan traktör tırla çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında, tarım işçilerini taşıyan Gazi Taştan'ın kullandığı traktör ile çarpıştı.
Kazada, traktördeki Mülkiye Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Kından, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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