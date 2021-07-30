Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kozan'daki ikinci yangın kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan ikinci orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.
Karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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