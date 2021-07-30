Mersin'de çivi fabrikasında yangın
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çivi fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çivi fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/2iJr90UkfI— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 30, 2021
Fabrikanın deposundaki yağ varilleri ve kimyasal maddelerin patlaması nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor. Ekipler, aynı zamanda alevlere müdahaleyi zorlaştıran fabrikanın çevresindeki sac profillerini, iş makineleriyle kaldırılıyor.
3 çalışan hastaneye kaldırıldı
Yoğun dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fabrika çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.