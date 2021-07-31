Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak, bilgi alacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Belenobaşı mahallesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlarla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti;

'İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun.

"Konutları en kısa sürede bitirip teslim edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.

"Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın"

Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç.

Öte yandan bölgede devam eden yangınlar şöyle: