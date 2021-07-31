Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Hüseyin Avni Coş için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Soylu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Memleketimizde mülki idare amiri olarak birçok ilçemizde kaymakamlık ve valilik görevini milletimize hizmet sorumluluğu ve vatan sevdası ile yapmış olan Hüseyin Avni Coş Beyefendi'nin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah."
Etiketler: Süleyman Soylu
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