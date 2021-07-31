Bakan Soylu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Memleketimizde mülki idare amiri olarak birçok ilçemizde kaymakamlık ve valilik görevini milletimize hizmet sorumluluğu ve vatan sevdası ile yapmış olan Hüseyin Avni Coş Beyefendi'nin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah."